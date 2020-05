Confinement : le sommeil chez les enfants en décalage horaire permanent

Depuis qu'ils n'ont plus école, ils semblent atteints d'un décalage horaire digne des longs voyages. Vous vous inquiétez peut-être de voir vos enfants se réveiller en plein après-midi. Comment leur faire reprendre de bonnes habitudes à une semaine du déconfinement ? Nos journalistes vous donnent quelques conseils. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.