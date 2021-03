Confinement le week-end : la mesure fait-elle effet à Nice et Dunkerque ?

Dans les Alpes-Maritimes, le pic des contaminations, 642 cas pour 100 000 habitants, a été atteint juste avant la mise en place du confinement. Depuis, la courbe ne cesse de baisser. Même observation dans l'agglomération dunkerquoise. Le pic a été atteint juste après le confinement. Depuis, le nombre de cas diminue de manière continuelle. Pourtant, il faut faire attention à l'excès d'optimisme selon l'épidémiologiste Pascal Crépey. Et pour cause, il pense qu'il faut regarder la dynamique des admissions hospitalières. Et malheureusement elles ne baissent pas. Au contraire, elles augmentent. En effet, les services de réanimation ne voient pas le bout du tunnel. À Nice, une très légère baisse des admissions n'est observée que depuis deux jours. À Nice, une très légère baisse des admissions n'est observée que depuis deux jours. Les lits restent occupés à 90%. À Dunkerque, la situation s'aggrave avec des transferts de patients vers la Belgique qui s'accélèrent. En cause, la virulence du variant britannique. Ce dernier atténue les effets du confinement. Trois épidémiologistes nous l'ont affirmé, les confinements le week-end devront se prolonger au moins un mois pour soulager efficacement les hôpitaux.