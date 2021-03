Confinement le week-end : le Pas-de-Calais plongé dans la torpeur

Ce samedi matin, Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais) revêt des allures de ville fantôme. Le confinement partiel vient de débuter et il va durer au moins quatre week-ends. Les rares habitants dans les rues avaient tous leur attestation. Ils sont disciplinés certes, mais chacun s'interroge sur la différence de traitement avec les voisins du Nord. Tous les commerces non essentiels sont fermés et les autres, comme les fleuristes, font aussi grise mine. Les stocks de fleurs ne pourront pas être écoulés ce week-end. Les gendarmes patrouillent mais aucune verbalisation ce matin. À quelques kilomètres plus à l'Est, à Hazebrouck (Nord), les habitants ne boudent pas leur plaisir de pouvoir encore déambuler dehors. "Il n'y a rien pour se distraire mais on a quand même la libre circulation", se réjouit une passante. "On va être confiné et à mon avis, ce n'est qu'une question de temps", lance une autre. En effet, chacun est conscient qu'un reconfinement ne sera évité que grâce à la discipline collective.