Confinement : les actes de délation se multiplient

Depuis plusieurs semaines, les policiers et les gendarmes constatent une hausse des actes de délation. La plupart dénoncent leurs voisins pour non-respect des règles du confinement. Cela se fait également sur les réseaux sociaux, et même auprès des élus locaux. Bien que marginale, cette expression de la frustration sature tout de même le système des urgences de la police.