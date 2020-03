Confinement : les artistes assurent le spectacle

Pour passer le temps, Thomas Dutronc donne des leçons de guitare. Pierre Palmade, lui, s'improvise prof de claquette. Des artistes comme on ne les a jamais vus. Comme un antidote à la crise de nerf, un rendez-vous délirant à l'heure de l'apéro. Avec ses complices, Ary Abittan se produit tous les soirs en live à 19 heures. Vanessa Paradis, elle, dédie une chanson aux personnels soignants pour les remercier.