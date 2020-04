Confinement : les centres équestres en difficulté

Au Haras du Val (Val-d'Oise), les cours ont cessé, les groupes scolaires ne viennent plus et tous les stages sont annulés. Pourtant, le centre équestre comptait sur les vacances de Pâques, une période de haute saison. En tout, le club estime avoir perdu 10 000 euros depuis le début du confinement. Sans rentrée d'argent suffisante, les patrons ont dû placer leur personnel au chômage partiel. Dans le pays, près de 9 000 écuries et 17 000 salariés, sont concernés par cet isolement.