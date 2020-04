Confinement : les chocolatiers s'organisent pour la fête de Pâques

Confinement ou pas, les Basques ne comptent pas se priver de chocolats pour Pâques. A l'approche de cette fête, Christophe Puyodebat, chocolatier de profession, s'est improvisé livreur à domicile depuis près de trois semaines. A Saint-Jean-de-Luze, un autre chocolatier veut à tout prix écouler les 15 000 chocolats de Pâques fabriqués avant le confinement et la fermeture des boutiques. Même si près de 250 commandes sont enregistrées chaque jour, les pertes restent énormes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.