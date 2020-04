Confinement : les conditions de vie des habitants sont-elles différentes ?

Les conditions de vie en cette période de confinement sont différentes. D'après une étude, la surface moyenne des logements serait de 92 mètres carré, avec quelques disparités. En Bourgogne-Franche-Comté, 86% des logements disposent d'un espace extérieur qui rend le confinement un peu plus supportable. Par contre, en région parisienne, 14% des foyers n'en ont pas. Par ailleurs, beaucoup de jeunes de 18 à 24 ans ont quitté leur domicile pour se confiner chez leurs parents.