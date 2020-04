Confinement : les conseils des sœurs de l'abbaye de Boulaur

Avec le confinement, certains d'entre nous ont l'impression de vivre une épreuve difficile. Mais dans les monastères et les couvents, le fait d'être coupé du reste du monde est un véritable mode de vie. A l'abbaye de Boulaur (Gers), la situation n'a rien changé au quotidien des sœurs. Pour mieux vivre cette période, elles nous conseillent de varier au maximum les activités et surtout de rester optimiste.