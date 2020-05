Confinement : les déchetteries prises d'assaut

À peine rouvertes, les déchetteries sont prises d'assaut. De nombreux citoyens s'y sont rué pour se débarrasser de leurs déchets. Exclusivement des particuliers, ils étaient trois fois plus nombreux qu'un samedi avant le confinement, jusqu'à trois heures d'attente. Pour d'autres, sans directive nationale, il était difficile de savoir précisément les ouvertures.