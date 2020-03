Confinement : les initiatives solidaires se réorganisent

Tous les restaurants solidaires et les aides de jour sont fermés depuis le confinement. Certaines associations caritatives se sont donc mobilisées, pour pouvoir continuer la distribution des aides alimentaires aux plus vulnérables. Elles n'ont aucun problème d'approvisionnement. Mais, elles ont dû réorganiser leurs équipes en urgence. La plupart de leurs bénévoles ont plus de 60 ans et ne peuvent plus travailler. Elles invitent les plus jeunes à candidater pour contenir leurs activités.