Confinement : les jeunes témoignent une semaine particulière

Quand nous rencontrons Evan ce matin, cet élève de CE2 révise ses devoirs. Depuis lundi, il a dû porter le masque tous les jours en classe et ça n'a pas été simple. Léa, elle est élève en sixième. Après une semaine de reprise qui aura été quelque peu éprouvante, elle fait une petite pause détente en cuisine avec sa mère. Elle affirme ne plus trop s'amuser à l'école à cause du coronavirus et les attentats. Avec le confinement, elle n'a le week-end pas beaucoup d'option que de rester dans la cour de son immeuble. Pour les trois lycéennes que nous avons rencontrées aussi, la semaine a été rude. Nouvelles règles du jeu pour le bac, retour autorisé de certains cours à distance, pour Stella, ça commence à faire beaucoup. Selon elle, malgré l'énervement, la colère et l'angoisse, il faut vivre avec. Et voilà ce qu'elle répond quand certains critiquent des jeunes pas toujours exemplaires : "on ne peut pas dire qu'on a tous été parfait jusque-là, parce qu'on a tous eu des moments où on a eu besoin de se voir, de se parler et de retirer le masque". Toutes les trois espèrent un jour travailler dans le domaine de la culture, un secteur durement touché. Mais leurs motivations disent-elles sont décuplées.