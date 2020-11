Confinement : les livraisons et les ventes à emporter interdites dès 22 heures à Paris

Jeudi soir, des livreurs et des clients trop nombreux ont été constatés devant les restaurants proposant de la vente à emporter. Dans le 11e arrondissement de la capitale, par contre, les premiers rideaux se sont baissés avant 22 heures, à la grande surprise de certains clients. Avec des commandes particulièrement nombreuses, il n'y a pas de manque à gagner dans ces restaurants. Ce qui a motivé la décision des autorités parisiennes d'interdire les ventes et les livraisons au-delà de 22 heures, et ce, jusqu'à six heures le lendemain. Les retardataires se font rapidement rappeler à l'ordre. Joël Soukou, lui, a pris un peu de retard dans ses livraisons. Après une soirée chargée, il s'est lancé dans une course contre la montre dans les rues de Paris. À l'arrivée de leurs commandes, les clients sont plutôt compréhensifs. Les livreurs vont devoir s'organiser autrement pour ne pas se faire arrêter. Une mesure qui vise à éviter les attroupements propices à la propagation du virus.