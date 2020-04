Confinement : les maires tenus d'exercer leurs fonctions en attendant le second tour des municipales

Dans ce contexte épidémique, les maires sont en première ligne dans leur localité. Ceux qui espéraient partir à la retraite, après les municipales du 15 mars, sont même tenus de poursuivre leur mission en attendant le second tour. En pleine épidémie, les 37 années d'expérience de Jean-Pierre Hecquet, élu de Brebières (Pas-de-Calais), rassurent les habitants.