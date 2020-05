Confinement : les pharmaciens en première ligne

Depuis le début du confinement, les pharmaciens sont en première ligne dans la vente de masques. Leur quotidien est loin d'être simple. Entre applications des gestes barrières et accompagnement d'une clientèle angoissée, comment vivent-ils cette période ? Découvrez le quotidien de Michaël Gommez-Vaez que nous avons pu suivre depuis son officine à Saint-Denis.