Confinement : les SDF enfermés dehors

Le gouvernement a débloqué 65 millions d'euros pour les sans-abri. Ces derniers ne trouvent plus personne pour leur donner une pièce ou de quoi manger depuis la mise en place du confinement. Pour les aider, le 115 reste accessible. Le numéro d'urgence a déjà aidé 1 200 SDF à trouver un lit en trois semaines. Les maraudes nocturnes du Samu social continuent aussi dans les rues de la capitale.