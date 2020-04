Confinement : les services de drive très demandés

Dans un supermarché de drive de la métropole lilloise, 1 600 commandes sont prises en compte chaque jour. Le volume a en effet doublé depuis le début du confinement. Face à cet engouement, il a fallu embaucher dans l'urgence. Et pour séduire de nouveaux clients, certaines enseignes se sont alliées avec des startups spécialisées dans la livraison. Le coût varie selon les kilomètres parcourus.