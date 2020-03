Confinement : les violences conjugales en hausse

Tant redoutée par les associations, l'augmentation très nette des violences conjugales est aussi l'une des conséquences dramatiques du confinement. Selon Christophe Castaner, cette hausse atteint plus de 30%, que ce soit à Paris ou ailleurs dans l'Hexagone. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs demandé aux pharmaciens d'être de nouveaux interlocuteurs pour les victimes.