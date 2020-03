Confinement : l'État met un terme aux dérives

C'est la dernière solution que les autorités ont trouvée pour faire enfin comprendre aux citoyens qu'ils doivent rester chez eux. L'État a décidé ce vendredi 20 mars 2020 de fermer des espaces publics. Il s'agit d'une mesure plus que symbolique en ce temps de confinement. À Paris, le Champ-de-Mars, l'Esplanade des Invalides et les voies sur berges ont ainsi été fermés jusqu'à la fin du week-end. Très prisés par les Parisiens, ces trois lieux restaient très fréquentés ces derniers jours malgré le confinement.