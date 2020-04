Confinement : l’évaluation des mesures par les maires

Dans cette crise inédite, chacun cherche sa place avec quelques ratés et la difficulté de préserver les libertés individuelles. À Paris, les joggeurs ne peuvent plus courir entre 10h et 19h. Une fois ce délai passé, certains quartiers sont pris d'assaut par les sportifs. La mairie temporise, mais s'interroge. En banlieue parisienne, beaucoup de communes ont déjà supprimé cette mesure. Après quelques jours de tests, de nombreuses villes et départements ont finalement fait marche arrière.