Confinement : l'insouciance des New-Yorkais

New York fait le deuil de plus de deux mille morts du coronavirus, et pourtant, l'insouciance règne au Central Park. Certains promeneurs ne portent pas de masque et le panneau recommandant de garder une distance de sécurité est devenu une attraction. Les New-yorkais avaient jusqu'alors été très consciencieux. Preuve en est, le parc était désert il y a deux jours. Mais après trois semaines d'enfermement et beaucoup de pluie, une partie des habitants a craqué. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.