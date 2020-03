Confinement : mise en place d'un réseau de solidarité au profit des personnes isolées à Saint-Denis

Avec un marché fermé et un confinement renforcé dans toute la ville de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), la solidarité se tisse au bout du fil. Depuis deux semaines, les jeunes, les salariés et les sans-emploi d'un quartier font du porte-à-porte et distribuent gratuitement des paniers-repas. Des PPN financés par une cagnotte en ligne lancée par Mohamed Abdi, fondateur de l'association "7 Dreams". Une initiative saluée par ceux qui ne peuvent plus se déplacer en cette période de crise sanitaire.