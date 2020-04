Confinement : où en sont les bonnes résolutions et la discipline ?

De plus en plus de monde se déplace à mesure que la journée avance à Paris. Sur le parvis de Montmartre, les policiers se sont également multipliés. "Les Parisiens sont parfois contrôlés trois fois en une minute", a affirmé François-Xavier Ménage. Devant un parc fermé dans le 11ème arrondissement, "des parents jouent avec des enfants et prétendent ne pas pouvoir faire autrement".