Confinement : "préserver son espace psychique, c'est quelque chose qu'il faut apprendre", selon le Dr Serge Hefez

Être en confinement n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'on est adolescent. En couple ou en famille, il est important de pouvoir se fabriquer une bulle, voire d'instaurer un espace psychique dans la mesure où l'espace géographique n'est pas évident dans une petite habitation. Selon le docteur Serge Hefez, pouvoir dire stop aux autres, s'isoler et se connecter à soi-même serait une forme d'avantage que nous offre cette épidémie.