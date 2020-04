Confinement prolongé des seniors : comment expliquer la rebellion des personnes âgées ?

Le confinement est une épreuve assez dure à vivre pour tous, en particulier pour les "pauvres" et les doyens. Pourtant, lundi dernier, Emmanuel Macron avait déclaré que les personnes vulnérables allaient devoir rester confinées un peu plus longtemps après le 11 mai. Une annonce qui a fait réagir les seniors. Le président de la République a donc dû faire une mise au point sur ce sujet vendredi soir. Gérald Bronner, sociologue, nous explique pourquoi les seniors se rebellent.