Confinement : quelles nouvelles aides pour les entreprises

Fleuriste, Olivier Gental peut rester ouvert jusqu'à dimanche soir. Mais dès lundi, ses boutiques seront fermées. Il fera uniquement de la vente en ligne. Pour ce patron de l'entreprise "Olivia Fleuriste" - Paris (9e), "pour alléger la structure, l'idée dans un premier temps, c'est de passer la moitié des effectifs en chômage partiel". Pour cause, la prise en charge de ce chômage partiel par l'État devait baisser. Elle restera finalement à 84% du salaire net. C'est une importante économie. "C'est bien sûr rassurant pour un chef d'entreprise, mais ce sont des pansements qu'il faut utiliser le moins longtemps possible", a poursuivi ce fleuriste parisien. Les entreprises pourront aussi bénéficier d'aides venant de l'État grace au fonds de solidarité. Une somme qui pourrait atteindre jusqu'à 10 000 euros pour celles qui ont perdu au moins la moitié de leurs chiffres d'affaires. Ce n'est pas nouveau. Mais pour ce second confinement, elle est élargie aux sociétés de moins de cinquante salariés contre dix auparavant. Encore faut-il en faire la demande et remplir beaucoup de paperasses. Pour Franck Astruc, co-propriétaire du "Café des Beaux-arts" - Paris (7e), il faut juste simplifier l'aide pour les restaurateurs pour qu'elle vienne beaucoup plus rapidement. "Le virement est arrivé il y a seulement dix jours alors que la demande a été faite il y a plus de cinq mois", nous a-t-il confié.