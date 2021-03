Confinement : quels déplacements sont autorisés ?

De zone verte à zone verte, ils sont chanceux. Les habitants ont une liberté totale avec un appel au sens des responsabilités. Et ce, à condition de respecter le couvre-feu qui a été reculé d'une heure. À 19 heures au plus tard, il faut donc être à la maison. De zone rouge à zone rouge, c'est la règle des dix kilomètres qui s'applique pour aller prendre l'air, sans limitation de temps. Il y a pas mal de motifs dérogatoires qui permettent d'aller un peu plus loin, soit 30 kilomètres. Le déplacement de zone rouge à zone verte est interdit, sauf pour des motifs dérogatoires comme pour les précédents confinements. Sur présentation d'une attestation, les déplacements professionnels, les motifs familiaux impérieux ou encore les déménagements pour les résidences principales sont autorisés. Puis, de zone verte à zone rouge, si on habite à Dreux par exemple, limitrophe de deux départements confinés, on peut se promener jusqu'à dix kilomètres, même en zone rouge. Pareil pour faire les courses où on peut aller jusqu'à 30 kilomètres, mais avec une attestation.