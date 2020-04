Confinement : qui prend encore le TGV ?

La SNCF assure en ce moment 42 TGV par jour contre 700 en temps normal. Ce dimanche matin, à la gare Montparnasse à Paris, beaucoup de voyageurs sont en provenance directe de l'aéroport. Avant d'accéder au quai, la police vérifie le motif de chaque déplacement. Mais, qui continue encore à voyager et dans quelles conditions ?