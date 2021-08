Confinement strict en Martinique : des vacanciers décident de rester malgré tout

Maryline et sa fille Lisa avaient choisi exprès cette maison pour leurs vacances. Elle est nichée entre mer et montagne, sur les hauteurs de la commune du Diamant, dite la pierre précieuse de la Martinique. Mais depuis trois jours et l'instauration du confinement strict de l'île, ce petit coin de paradis est devenu, selon elles, leur prison dorée. "C'est difficile d'être près de la mer et de ne pas pouvoir y aller", "Franchement, c'est difficile de ne pas pouvoir y accéder", expliquent-elles. C'est le cadre idyllique et les billets non-remboursables qui ont convaincu mère et fille à rester. Elles se savent privilégiées, mais alterner piscine et lecture, ce n'est pas vraiment les vacances que ces Mosellanes espéraient. "Je pensais sortir visiter des choses, car deux semaines c'est long", lance Lisa. A défaut de plage, leurs sorties se limitent au centre commercial et à chaque fois, c'est le même rituel. L'attestation à chaque sortie, elles s'en seraient bien passées tout comme les courses. Mais avec la fermeture des bars et des restaurants, mère et fille n'ont pas vraiment le choix.