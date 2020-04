Confinement : un ramadan en comité réduit

Le ramadan commence dans une ambiance particulière cette année. Les repas, qui sont généralement l'occasion de se retrouver en famille et entre amis, étaient un peu moins festifs. A Marseille, les magasins sont fermés et les gens confinés chez eux. Les 300 000 musulmans de la ville ont dû s'adapter et modifier leurs habitudes pendant ce mois de jeûne et de prière.