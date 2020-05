Confinement : une pétition demande la réouverture des plages pour la pratique d'activités sportives

En seulement quatre jours, une pétition a recueilli plus de 35 000 signatures. Elle réclame la réouverture des plages pour la pratique d'activités sportives. Et ce n'est pas la seule initiative allant dans ce sens. Les élus bretons ont également envoyé une lettre au Premier ministre pour défendre la même cause. De son côté, un collectif né sur les réseaux sociaux a rassemblé 3 500 participants pour réfléchir à une solution afin de rendre les plages accessibles durant le confinement.