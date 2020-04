Confinement : une plateforme de mise en relation des commerçants et des clients à Marseille

À Marseille, les commerçants font face à une importante baisse de leur chiffre d'affaires en raison de l'épidémie de coronavirus. Pour éviter un ralentissement de leurs activités, un couple d'entrepreneurs a eu l'idée de créer Marseille Connexion Sud. Il s'agit d'une page Facebook mettant en relation les clients avec une centaine de commerçants et de prestataires. Fruits, poissons, encre d'imprimante, vêtements... plusieurs produits sont disponibles sur cette plateforme.