Confinement : une prime pour ceux qui vont toujours physiquement au travail ?

Pour anticiper les futures défections, Bruno Le Maire a fait une annonce ce vendredi matin sur l'antenne de LCI. Le ministre de l'Économie et des Finances propose la mise en place d'une prime de 1 000 euros pour ceux qui auront accepté de venir travailler. Elle sera versée par les employeurs qui le souhaitent sur le modèle de la fameuse prime Macron, proposée après la crise des Gilets jaunes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.