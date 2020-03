Confinement : vers un couvre-feu à Nice ?

On constate depuis quelques jours que les Niçois prenaient les règles de confinement un peu à la légère. La mairie de Nice réfléchit donc très sérieusement à l'instauration d'un couvre-feu entre 23 heures et 5 heures du matin. La décision pourrait prendre effet à partir de demain soir. On rappelle qu'il est déjà interdit de former des groupes de plus de trois personnes sur les principaux axes de la ville. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.