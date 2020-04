Confinement : y a-t-il du relâchement ?

Nombreux d'entre nous oublient parfois certaines consignes de confinement. Dans une rue commerçante, les habitants semblent plus nombreux que la semaine dernière. Haut-parleur, drone, patrouille, les forces de l'ordre, quant à eux, mettent tout en œuvre pour prévenir les promeneurs. Une start-up a d'ailleurs mesuré nos déplacements en voiture grâce à nos données mobiles. Cette semaine, les résultats ont affirmé que nos sorties quotidiennes ont augmenté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.