Conflit à Marseille : les poubelles finissent sur la plage

Ils s’applaudissent. Ils ont ramassé plus d’une tonne de déchets, trois kilos par personne en moyenne, en moins de deux heures près du port de la Pointe Rouge, ce dimanche après-midi. Des bouteilles de verre, en plastique et une montagne d’ordures ménagères dont une partie a été emportée par le vent jusqu’à la plage. Près de 350 Marseillais ont mis la main à la pâte. Après trois semaines de grèves des éboueurs à Marseille, ils en ont ras-le-bol. Dans le centre-ville, les poubelles débordent toujours. Pourtant, les syndicats ont mis fin à la grève, sauf Force Ouvrière. Ce week-end, 250 agents grévistes sur les 900 éboueurs à Marseille, ont été réquisitionnés pour assurer un service minimum. Mais les Marseillais sont exaspérés. Face à l’urgence, la métropole a fait appel aux entreprises privées pour ramasser plus rapidement. Mais la ville est encore très loin d’être propre. T F1 | Reportage P. Lefrançois, F. Miara