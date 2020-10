Conflit au Haut-Karabakh : avec les combattants arméniens sur le front

Depuis une semaine, les Azerbaïdjanais et les Arméniens se livrent une guerre dans l'enclave du Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan, de confession musulmane, veut récupérer sa souveraineté sur ce territoire. Et l'Arménie, chrétienne, veut l'en empêcher. Au moins 240 personnes ont déjà été tuées. Une de nos équipes était au plus près des affrontements, aux côtés des combattants arméniens.