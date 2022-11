Conflit en Ukraine : des dauphins entraînés au combat

Des enclos pour dauphin militaire ont été repérés depuis l'espace. En mer Noire, à l'entrée de Sebastopol, des dauphins ont été dressés pour protéger la flotte russe d'un ennemi particulier, le plongeur d'élite indétectable. "Tout est fait pour qu'un nageur de combat ne soit pas détecté par les navires de surface. Donc, qu'est-ce qui reste finalement ? Il reste la capacité animale du dauphin qui est entraîné pour ça, de contrer ces nageurs de combat", explique le Général François Chauvancy, consultant en géopolitique, défense sécurité et communication d'influence. L'histoire des dauphins commando commence dans les années 60 en pleine guerre froide. Dans ce même port de Sébastopol, on y voit un dauphin à l'entraînement. Il y a un crochet sur son dos pour poser des explosifs sur les navires ennemis. À l'heure actuelle, ils sont même capables de donner l'alerte. En cas d'intrusion ennemie, un signal sonore retentit et est immédiatement reconnu sur la surface par l'armée russe. Des capacités extraordinaires également utilisées par l'armée américaine. Deux anciens dauphins ont été recueillis par Éric Demay, cétologue ONG "Tursiops". "Ils sont bien capables avec 5 - 6 m de distance de distinguer de l'or, du plomb, du cuivre, des choses comme ça. On suppose qu'ils ont des systèmes sonores beaucoup plus développés que nos IRM les plus modernes", indique ce spécialiste. En 2018, un béluga a même été soupçonné d'espionnage dans les eaux stratégiques norvégiennes. Il portait une caméra russe sur son dos. TF1 | Reportage F. De Juvigny, A. Silberman