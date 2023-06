Conflit en Ukraine : la peur change-t-elle de camp ?

Ces images ne proviennent pas d'Ukraine, mais de Russie. Ici, c'est un bâtiment administratif touché par des bombardements ukrainiens qui est en flamme. Depuis deux semaines, les attaques sur le territoire russe se multiplient. Plusieurs bâtiments ont été détruits, et plusieurs civils, au moins une dizaine, ont été blessés. Ces attaques ont eu lieu loin du front. Elles se concentrent dans les régions de Belgorod et Chebekino, à quelques km de la frontière. Les habitants du secteur fuient les combats. Ils embarquent dans des trains et des bus. En tout, 100 000 personnes ont dû être évacuées. Les autorités aménagent des centres sportifs pour les accueillir, leur fournir de quoi dormir, boire et manger. L'idée est de rassurer une population traumatisée. À la télévision, le chef de l'Etat russe tente de rassurer, mais il ne peut pas dissimuler les faits. Des soldats pro-ukrainiens de nationalité russe, opposés à Vladimir Poutine, mènent des attaques au sol sur les territoires russes. TF1 | Reportage F. Litzler, R. Rosso, L. Gorgibus