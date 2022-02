Conflit entre l'Ukraine et la Russie : pas de panique chez les Français

L'Hexagone est l'une des seules puissances occidentales, pour l'instant, à ne pas avoir rappelé le personnel non-essentiel de son ambassade et ses ressortissants. Il n'y a également pas d'injonction à les voir quitter le pays, contrairement à ce que font les Américains, les Britanniques, les Hollandais ou encore les Italiens. Il n'y a pas de panique donc chez les Français. Cette attitude différente reflète assez bien la position de l'Hexagone et d'Emmanuel Macron dans ce bras de fer avec Moscou, où il s'agit de privilégier jusqu'au bout le dialogue avec le président de la Russie Vladimir Poutine. Les Russes, eux, dénoncent l'hystérie des Américains qui agissent en tout point comme si l'invasion de l'Ukraine devait intervenir dans les tout prochains jours, voire les toutes prochaines heures. Manifestement, l'Hexagone préfère le sang-froid, même si on assure que la sécurité des Français sera assurée en cas de guerre. TF1 | Duplex M. Scott