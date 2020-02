Congé pour le deuil d'un enfant : le couac du gouvernement

Avec l'aval du gouvernement, la majorité a rejeté jeudi matin à l'Assemblée un amendement destiné à faire passer de cinq à douze jours le temps du deuil pour le décès d'un enfant mineur. Tollé à gauche et malaise au gouvernement, des ministres montent au créneau. Emmanuel Macron a demandé de faire preuve d'humanité. Muriel Pénicaud a reconnu samedi soir que le gouvernement avait fait une erreur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.