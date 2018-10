Congés illimités : une réalité dans certaines entreprises

Pendant ces vacances de la Toussaint, 20% de nos compatriotes ont prévu de partir, un record depuis 2013. Et apparemment, c'est le besoin régulier de s'arrêter de travailler qui les ont tous poussés. D'ailleurs, cette notion n'est plus taboue dans certaines entreprises. En effet, les salariés peuvent choisir de prendre plus de congés que la durée légale dans quelques sociétés tricolores. Le nombre de jours est même illimité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.