Conjoints violents : interdire les armes à feu ?

Anne-Sophie dit de sa mère désormais qu’elle est la quatorzième femme en 2019 à avoir été tuée par son conjoint. Une balle dans la tête, son père s’est suicidé après. “Je suis persuadé que s’il n’avait pas eu ses armes à sa possession, il aurait eu moins de facilité à passer à l’acte”, avoue-t-elle. En 2002 déjà, il avait menacé de la tuer, elle et leur trois filles en brûlant la maison familiale. Les gendarmes avaient confisqué ses fusils avant de les lui restituer quelques mois après. “Quand un homme se montre aussi menaçant que de vouloir tuer toute une famille, je ne vois pas où est-ce qu’il n’y a pas de dangerosité en fait. Comment on peut dire, ben non, il n’est pas dangereux, c’est un coup de folie. Non ! Non ! À la première alerte, c’est là qu’il faut réagir”, précise Anne-Sophie. D’autant que si l’on regarde les chiffres depuis dix ans, un tiers des féminicides a été commis par arme à feu. Depuis le Grenelle sur les violences conjugales lancé par Marlène Schiappa, il existe une mesure qui permet justement de réquisitionner les armes des conjoints violents dès la première plainte. Mesure encore peu appliquée selon les associations au point que le gouvernement a dressé il y a peu une instruction à l’ensemble des préfets afin de systématiser les saisie d'armes. Plus de moyens pour appliquer l’arsenal judiciaire, mais aussi un statut pour les enfants et la famille des femmes victimes de ces féminicides. Une prise en charge psychologique et c’est désormais le combat d’Anne-Sophie et de ses sœurs qui lancent une pétition pour obtenir une réponse de l’État. Depuis le début de cette année 2021, 53 femmes ont été tuées, laissant autant d’enfants orphelins dont certains ont été témoins de ces crimes.