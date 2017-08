Le « gamping » pourrait bien être la solution pour ceux qui cherchent un camping à la fois économique et convivial. Contraction de « garden » (jardin) et de « camping », le terme désigne le fait de camper dans la propriété de particuliers. Et c’est une alternative imbattable pour les vacanciers fauchés : comptez 7 euros en moyenne par adulte et par nuit, douche et électricité comprises.