Conque : la perle des Bahamas

Ses eaux turquoise, vierge et sauvage, sont le berceau historique d'un des coquillages les plus fascinants qui soient, la conque. Emblème des Bahamas, elle est omniprésente dans l'archipel et attire les touristes du monde entier, comme une invitation au voyage. Mais les pêcheurs doivent s'éloigner de plus en plus loin des cotes pour en pêcher. Pour limiter son exploitation, le gouvernement a interdit de le pêcher avec des bouteilles. La conque ne se capture pas non plus au casier et au filet. Il faut la repérer dans la végétation marine à trois ou quatre mètres de fonds en apnée. Elles sont de plus en pus difficile à trouver. Pour une journée normale, les pêcheurs gagnent en tout 60 dollars, leur seul revenu. Les pêcheurs les revendent directement aux restaurateurs de l'île. Omniprésent sur les menus, le mollusque se déguste mariné avec des poivrons, des tomates, des oignons et du citron. Ce jour-là, des touristes viennent de Boston pour en déguster. La conque est devenue incontournable dans l'économie bahamienne. Elle rapporte 7 millions de dollars de recettes chaque année et 9 000 pêcheurs et leurs familles en vivent. À cela s'ajoutent les marchands ambulants. Ils préparent des salades directement sur le port. Et ils ont développé un argument marketing très efficace pour attirer les clients. Ils disent qu'il s'agit d'un aphrodisiaque. Pour les Bahamiens, c'est devenu le plat national et une source de fierté. Mais cette passion culinaire entraîne une surpêche qui saute aux yeux sur l'île de New Providence où se trouve Nassau, la capitale des Bahamas. Quatre cents tonnes de coquillages sont prélevées des eaux chaque année. Une association veille à la préservation de l'espèce et sensibilise les pêcheurs. Si rien ne change, la conque pourra disparaître des eaux bahamiennes d'ici 10 ans. Alors pour conserver ce dernier réservoir sur la planète, le gouvernement des Bahamas vient d'interdire son exportation vers les États-Unis. TF1 | Reportage J. Devambez, N. Clerc