Conquête spatiale : pourquoi l'Europe est-elle en retard ?

SpaceX a réussi samedi 21 novembre à faire atterrir son lanceur après avoir mis un satellite en orbite. Alors que lundi dernier, Arianespace a perdu le contrôle d'une de ses fusées. Une "cruelle coïncidence qui souligne l'incroyable remontée des États-Unis dans cette guerre de l'espace. Alors que c'est l'Europe, la France notamment, qui dominait jusqu'ici avec la fusée Ariane", rappelle François Lenglet. "L'artisan du succès américain, c'est Elon Musk, l'inventeur des voitures électriques Tesla. Son lanceur, SpaceX n'a pas connu d'échec depuis 2015. Et il est deux fois moins cher qu'Ariane parce qu'il est subventionné par les commandes publiques américaines, celles de la Nasa en particulier". "Autre acteur : Jeff Bezzos, le fondateur d'Amazon. C'est encore lui qui a testé il y a trois semaines avec succès une fusée à six places pour le tourisme spatial. Le secteur est en plein renouveau. À la fin de la décennie, on lancera trois satellites dans le monde chaque jour et le marché annuel pourrait dépasser les 1200 milliards d'euros. Mais l'industrie spatiale européenne et française, initiée par le général de Gaulle, n'est pas en position pour en profiter. La future version du lanceur Ariane vient d'être retardée de deux ans à cause du Covid et le problème technique. Quant à l'échec de la fusée de lundi, il proviendrait d'une interversion de câbles. Alors qu'on célèbre de toutes parts de Gaulle, on laisse son héritage industriel prendre la poussière", conclut François Lenglet.