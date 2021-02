Conquête spatiale : quels pays y participent et dans quel but ?

Il y a tout juste une semaine, une photo de la planète Mars a été prise depuis une sonde des Émirats arabes unis. C'est un exploit pour ce petit pays, lancé sur la route vers Mars déjà bien embouteillée, avec les Chinois, qui viennent de mettre en orbite leur sonde autour de la planète rouge. Les Émirats vont analyser le climat martien. Les Chinois espèrent étudier des zones encore inconnues. Mais avec cinquante années d'exploration, les plus avancés restent les Américains. L'autre destination très prisée, c'est la Lune. Si les Américains y ont fait les premiers pas il y a 52 ans, les Chinois sont les premiers à faire atterrir un engin sur sa face cachée. Il pourrait ainsi y envoyer des satellites et développer un puissant système de télécommunication. Pour les États-Unis, la conquête de l'espace est surtout un enjeu de défense nationale. Avec des satellites de plus en plus perfectionnés, ils peuvent envoyer des images de la Terre en temps réel, lors d'opérations militaires par exemple.