Consommation de drogues : l’amende forfaitaire déjà appliquée à Reims

Samedi depuis Nice, théâtre ces derniers jours de plusieurs épisodes de violences sur fond de trafic de drogue, le Premier ministre a annoncé une série de mesures pour lutter contre l'insécurité. Et parmi elles, une amende de 200 euros pour les consommateurs de stupéfiants. Plusieurs villes ont déjà expérimenté cette mesure. Avec quels résultats ? Reportage à Reims dans la Marne.