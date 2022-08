Consommation d'eau : êtes-vous prêts à faire des efforts ?

Récupérer chaque goutte d'eau est devenu une préoccupation pour Fabien. Si bien qu'il stocke désormais l'eau de pluie dans un réservoir. Ainsi, il économise quelques milliers de litres par an, pour arroser ses plantes essentiellement. Il a investi au départ 2 000 euros et l'objectif de cet habitant d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien n'est pas de réduire sa facture. “D'un point de vue écologique, l'eau est une denrée très rare et il faut vraiment en prendre soin", lance-t-il. Depuis hier, l'Eure-et-Loir est en vigilance rouge sécheresse. Limiter sa consommation semble pourtant couler de source, depuis bien plus longtemps, dans cette zone pavillonnaire. Dans le jardin d'à côté de chez Fabien, Carole, elle, a une autre technique : disperser des copeaux de bois sur ces jeunes plantes. Ces petits gestes quotidiens sont-ils autant appliqués pendant les vacances ? Où y a-t-il une tendance au relâchement ? Pour limiter la tentation, ce camping de Vendée limite aussi le temps passé sous la douche : huit minutes par personne maximum. Ces petits gestes mis bout à bout ont-ils un effet ? En d'autres termes, les petits ruisseaux font-ils les grandes rivières ? L'industrie nucléaire est la plus grosse consommatrice d'eau en France. Une ressource qu'aujourd'hui 2 tiers des Français considèrent comme limitée. TF1 | Reportage B. Guénais, J. Duong, M. Stiti