Consommation électrique : Linky va-t-il devenir votre meilleur ami ?

Un ballon d’eau chaude, l’appareil qui a coûté très cher à Raphaël lorsqu'il a emménagé dans cet appartement. L’application reliée à son fameux compteur Linky l’a alerté. Elle indique la consommation électrique du foyer, pas par appareil mais jour par jour. Il a pu agir en installant un boîtier heures creuses/heures pleines sur son chauffe-eau. Même diagnostic et même intervention sur son chauffage pour des économies substantielles. Sur 35 millions de compteur Linky installés en France, seuls quelques millions de ménages utilisent une application associée. Dommage car c’est elle qui fait la différence. Chaque fournisseur d’énergie a son application. Grâce à cet objet, cette société proposera bientôt un service encore plus détaillé. Ce système peut détecter sept appareils ménagers différents et pour ce service, comptez 2 euros par mois d’abonnement. Mais avec le boîtier, vous bénéficiez aussi de conseils personnalisés. À l’arrivée, quel que soit l’application utilisée, la facture est allégée. Comptez en moyenne moins 10% par foyer. TF1 | Reportage D. Piereschi, N. Hadj Bouziane